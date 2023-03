Blog do Ton: agora é o momento dos que querem ajudar; quem quer atrapalhar, fique em casa

Como em qualquer projeto, existem os apaixonados, os que vão pra cima, ajudam as pessoas e infelizmente tem aqueles que, querendo ou não, atrapalham, tumultuam e fazem show.

Só que, nesse momento, estamos lidando com vidas, dignidade e o bem das pessoas — muitas vezes tudo o que elas possuem.

Todas as cidades alagadas precisam de ajuda, do poder público, das empresas e das pessoas. Toda ajuda é bem-vinda. Infelizmente, alguns poderiam ajudar não atrapalhando. Agora é o momento dos que querem ajudar. Quem quiser atrapalhar, melhor que fique em casa.

MARINA SILVA

Que discussão é essa sobre Marina não ter disputado pelo Acre o cargo de deputado federal? Aposto que são os mesmos que a rejeitam de forma absurda.

A SOLIDARIEDADE BAIXA JUNTO

“Quando as águas dos rios baixam, a solidariedade baixa junto”. Frase que ouvi em uma das andanças por conta da cheia. E é verdade. O problema é que, quando as águas baixam, o trabalho não é menor — na verdade é o contrário.

PRAGMATISMO

O senador Alan Rick é um exemplo de pragmatismo. Nunca deixou de defender aquilo que considera certo — nem sempre concordo — mas ninguém pode dizer que ele deixou de bater em qualquer porta que seja para defender o Acre e os acreanos.

NÃO SERVE

Os políticos que tem se destacado nessa enchente são os que estão trabalhando em prol dos afetados pelas chuvas. As notas de solidariedade, que alguns cobram, não servem de nada.

ALGUÉM ENTENDEU?

Depois de todo o imbróglio envolvendo o PSDB, começaram burburinhos de que o presidente Minoru Kinpara deve sair do partido. Alguém entendeu?

DECISÃO ESPERTA

A vereadora Aurelinda Portela do PP de Feijó, renunciou ao mandato para não ser cassada. Não vou entrar no mérito do possível crime porque não sou jurista, mas a decisão foi esperta, visto que se fosse condenada por algo, poderia ter seus direitos políticos colocado na conta.

MAIS UM

Jenilson Leite é um inegável líder, tem seus méritos, mas erra na forma de criticar quem estaria sendo filmado e fotografado em meio à alagação. Porque, se tivesse mandato, seria um desses — aliás, com seu ótimo fotógrafo, que nos deu belos registros de suas andanças.

A FORMA

O problema não é a crítica, porque o que uma mão faz a outra deveria esconder, mas a forma. E alguns políticos estão entre a cruz e a espada, porque se não mostrar, a população cobra como se não estivesse fazendo.

A FORMA II

Aliás, por falar em forma, precisa mesmo mostrar o rosto de pessoas recebendo mantimentos? Mais respeito, pessoal! Essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Não precisam endossar a estratégia de comunicação de político nenhum. Que coisa feia!

SIMPLES, PORÉM IMPORTANTE

Algumas coisas são propriamente simples, mas só quem precisa entende a importância. Quando o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, se preocupa com as pessoas do Bolsa Família, para que não percam seus benefícios, está se preocupando com quem certamente foi afetado pelas fortes chuvas. É nesse tipo de gesto que encontra-se a humanidade.

BATE-REBATE

– “O PT virou o MDB, cada canto tem um manda-chuva” (…)

– (…) Frase de um leitor muito gaiato (…)

– (…) Discordo! O presidente do PT chama-se Cesario Braga.

– Quando a enchente acabar, o prefeito Tião Bocalom tem R$ 400 milhões para injetar na cidade (…)

– (…) Não tem tempo para politicagem, até porque nem é momento para isso.

– Quem tenta transformar uma tragédia em palanque, já morreu por dentro.

– Deputados municipalistas como Tadeu Hassem (Republicanos-AC) precisam se dividir entre estar próximo de sua região e cumprir as funções do legislativo (…)

– (…) Participação online, tal qual nos tempos de pandemia, poderia ser a solução.

– Gladson, Jorge e Petecão numa mesma chapa em 2026: trucida os demais? (…)

– (…) Acho que não.