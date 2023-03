Blog do Ton: os bastidores do enfrentamento às cheias em Brasília e um exemplo de pragmatismo

“Jamais fomos atendidos em tão pouco tempo. Um pedido é que as pessoas foram prejudicadas possam ter acesso ao FGTS para poder ter dignidade o quanto antes”. A fala é do senador Alan Rick, quando o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) se encontrou com prefeitos, senadores e deputados federais do estado do Acre.

Na capital federal já aconteceria a Marcha dos Prefeitos, mas os parlamentares e gestores do Acre aproveitaram para tratar da situação de emergência vivida pelos municípios do estado devido às fortes chuvas dos últimos dias. O senador Alan Rick liderou a comitiva.

Nesse domingo, Waldez Góes também esteve no Acre, junto da também ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima). No encontro em Brasília, Waldez Góes disse que a agilidade nas ações de resposta a desastres é uma recomendação do presidente Lula.

“Essa ideia de receber vocês aqui é porque sei da importância e da responsabilidade do cargo de prefeito. Então ouvirei as demandas de vocês e as que não forem da nossa alçada, nós encaminharemos para outros colegas ministros”, apontou.

Estiveram presentes prefeitos das cidades de Porto Walter, Assis Brasil, Marechal Thaumaturgo, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Brasileia, Feijó, Jordão, Rio Branco, Capixaba, Manoel Urbano, Bujari e Santa Rosa do Purus.

OS DOIS ESTÃO CERTOS

É muito importante ter em mente que alguns prefeitos ficaram no Acre para ajudar de perto na condução dos trabalhos. E alguns prefeitos foram à Brasília lutar por recursos direto na fonte. E nessa história toda, quem acerta e quem erra? Bem, eu acho que os dois estão certos.

JERRY CORREIA

Um dos prefeitos que me procurou na segunda-feira (28) para dizer que embarcaria na comitiva é Jerry Correia, de Assis Brasil, cidade que enfrenta os efeitos das chuvas.

MAIS DIFÍCIL OU MAIS CARO?

“Lutamos para controlar tudo e conduzir às famílias de volta as suas casas e agora vamos enfrentar a parte mais difícil: o pós-enchente”. E, por difícil, tenho certeza que Jerry quer dizer mais caro.

XAPURI

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza tem duas agendas nesta terça-feira que tratam das enchentes: a primeira, às 9h30, assinatura de convênio para limpezas de vias em decorrência da enchente e entrega de sacolões, colchões e kits de limpeza para a prefeitura de Xapuri.

BRASILEIA

Já em Brasileia, a equipe trata da assinatura de convênios para limpezas de vias em decorrência da enchente com as prefeituras de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, seguida de visita às áreas alagadas.

THIAGO CAETANO

O engenheiro Thiago Caetano deixou a subchefia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele teve nome citado na terceira fase da Operação Ptolomeu e era nome da aba do senador Sérgio Petecão para arrematar o comando do órgão federal em Brasília.

BOLSA FAMÍLIA

Boa a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que quer solicitar junto ao governo do Estado e Tribunal de Justiça do Acre a realização de um projeto cidadão para agilizar a retirada de documentações das pessoas atingidas pelas enchentes “sem custos para que não percam o Bolsa Família e outros benefícios por falta de documentos exigidos”.

CESARIO BRAGA

Partidos, movimentos sociais e lideranças políticas do Acre enviaram uma nota aos ministros Paulo Teixeira (Reforma Agrária) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O teor da nota? Defesa do nome de Cesario Braga à frente da superintendência do Incra no Acre.

CUTUCOU O AGRO

Deu no Metrópoles: “Diante de empresários na China, Jorge Viana cutuca o agro brasileiro”. O ex-governador tem uma histórica richa com o agro.

R$ 1,4 MILHÃO

Foi o valor destinado ao Acre via Governo Federal para enfrentamento à enchente. Só de recursos próprios, a prefeitura de Rio Branco destinou R$ 5 milhões. Mais que o triplo. Mas termino a nota com a frase clássica dos finais de qualquer fofoca: quem sou eu pra julgar!?

BATE-REBATE

– “O quanto antes” (…)

– (…) Palavras de um reticente Jorge Viana sobre a viagem de Lula à China.

– A notícia de que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, quer a Petrobras na transição energética sacudiu o mundinho do mercado econômico.

– São 1500 municípios em todo o Brasil, que se encontram em situação de emergência (…)

– (…) Dados do Governo Federal.

– Comentário perfeito do colunista Luis Carlos Moreira Jorge: “A imprensa não julga; quem julga é a justiça (…)

– (…) Ele falava sobre a Ptolomeu.

– A expectativa em Rio Branco é que o nível das águas chegue a 17 metros (…)

– (…) Algo que coloca a capital na mais delicada situação de alerta (…)

– (…) Em Brasileia, o manancial não para de subir.