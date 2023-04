Ameaças a escolas no Acre, creche acusada de matar cachorro e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

URGENTE: perfil ameaça fazer massacre em escolas no Acre após atentado em SC

Desde que uma creche foi invadida em Blumenau e quatro crianças foram mortas de forma cruel, na última quarta-feira (5), o assunto tem repercutido em todo o país, inclusive no Acre.

O que tem preocupado ainda mais os acreanos é a criação de um perfil fake nas redes sociais que contém a ameaça de um ataque a estudantes.

Polícia identifica responsável por fazer ameaças de massacre em escolas no Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) promoveu uma coletiva de imprensa para divulgar novas informações sobre a investigação sobre perfis no Instagram que surgiram fazendo ameaças para escolas no Acre. Durante a coletiva, segundo o diretor-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, o criador do perfil falso no Instagram foi identificado e as medidas foram tomadas.

TERÇA-FEIRA

No Acre, cantora tem voo cancelado, faz escândalo e fica ‘jogada’ no aeroporto; “vou chamar a polícia”

Uma das artistas mais polêmicas dos últimos tempos, a cantora e influenciadora Belle Belinha, que esteve em Rio Branco para um show, no Studio Beer, no sábado, 08, causou polêmica após ser surpreendida com o cancelamento do seu voo com destino a São Paulo na madrugada de domingo (09), para segunda (10).

Polícia identifica mais um jovem envolvido em ameaças de massacre a escolas no Acre

Mais um responsável pelas ameaças às escolas no Acre foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil, nesta terça-feira (11).

A informação foi dada pela assessoria de comunicação do órgão em nota enviada à imprensa.

QUARTA-FEIRA

No Acre, mulher morre eletrocutada ao tentar arrumar cano, e filha de 7 anos encontra o corpo

Luiza de Oliveira da Silva, de 36 anos, morreu vítima de descarga elétrica no início da tarde desta quarta-feira (12), no Ramal São José, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Tutores acusam creche animal de matar cachorro no Acre: “Ele foi cozido”

A família tutora do cachorro Benjamin, da raça Pug, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (12), em que a família acusa creche animal de ter matado o cachorro, após ser esquecido dentro do carro pela proprietária do estabelecimento.

Segundo o filho da tutora, Caio Cavalcanti, o pug era considerado um irmão para ele. Em vídeo, Caio fala que Benjamin morreu de forma brutal.

QUINTA-FEIRA

URGENTE: 11 detentos de alta periculosidade fogem de presídio no Acre

Pelos menos onze presidiários de alta periculosidade fugiram do presídio “Emanuel Nery”, em Cruzeiro do Sul, por volta das 11 horas desta quinta-feira (13).

A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), ao admitir que os onze presos fizeram um buraco na parede da cela.

Faccionados fazem guerra de tiros na Baixada da Sobral e dois vão parar no PS

Gleison Roberto Roberto da Cruz Juca, 22 anos, vulgo “Smith”, e Luke Paulo de Aguiar Rosa, 27, ficaram feridos após eles trocarem tiros na noite desta quarta-feira (12), na rua Eldorado, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

SEXTA-FEIRA

No Acre, dupla Henrique e Juliano exige carro blindado e camarim de luxo; veja cachê

No dia 20 de abril (véspera de feriado), o Acre recebe uma das duplas mais cobiçadas de shows no Brasil. A dupla sertaneja Henrique e Juliano desembarca para um show histórico no estacionamento da ExpoAcre em Rio Branco.

A Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, recebeu a informação de que a assessoria de Henrique e Juliano não tem economizado nas exigências para desembarcar na capital acreana.

PF prende donos de empresa que fraudaram documentos para ganhar licitação no Acre

Agentes da Polícia Federal do Acre (PF/AC) prenderam na tarde desta quinta-feira, 13, em flagrante dois representantes de uma empresa que participava do certame na Prefeitura de Brasiléia (AC).

A prisão ocorreu após denúncia anônima sobre a participação de uma empresa fazendo uso de documento falso. Diante da informação, os agentes foram até a Prefeitura e constataram a inconsistência das certidões negativas apresentadas por uma empresa licitante.