No Acre, cantora tem voo cancelado, faz escândalo e fica ‘jogada’ no aeroporto; “vou chamar a polícia”

Uma das artistas mais polêmicas dos últimos tempos, a cantora e influenciadora Belle Belinha, que esteve em Rio Branco para um show, no Studio Beer, no sábado, 08, causou polêmica após ser surpreendida com o cancelamento do seu voo com destino a São Paulo na madrugada de domingo, 09, para segunda (10).

Belle usou suas redes sociais para criticar a companhia aérea e ameaçou acionar a polícia após saber que não teria assistência da mesma.

Em um dos momentos do vídeo, a cantora aparece no calçado do Aeroporto Internacional de Rio Branco e fala que está ‘jogada e humilhada’ após não ter sido amparada pela companhia aérea.

“Gente, que humilhação, a gente 4h da manhã assim, jogada. E ainda tem mais gente… aí que humilhação”, comentou a cantora mostrando ela e sua equipe na calçada do aeroporto no Acre.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet tentou contato com a assessoria e a produção da cantora, e também com a organização do show dela no Acre, mas não tivemos retorno. No perfil que a cantora promove a denúncia, não houve mais atualização da situação. De acordo com informações repassadas a nossa coluna, a cantora retornou ao hotel que estava hospedada e deixou o Acre por volta das 14h.

Veja o desabafo da cantora:

Quem é Belle Belinha

A personalidade ficou conhecida depois do seu vídeo com Luíza Sonza, onde ela aparece falando “cadê os banheiros dos não binaries? Porque eu hablo mesmo”, junto da cantora conhecida nacionalmente.

Além disso, ela fez recentemente um clipe com a MC Pipokinha, uma das artistas que ela canta como cover em suas apresentações. No Acre, Belle Belinha beijou os fãs, e distribuiu corote na boca daqueles próximos ao palco, dançou sensualmente e posou para fotos após o show.