BBB23: Domitila comenta sua eliminação: “Aquilo não é de Deus”

Houve também os que debocharam da eliminação de Domitila: “Queridinha do Brasil 🤣🤣🤣. Tanto que tá eliminada 🤣🤣”, disparou uma. “Tão querida que tá no Top 5 de rejeição e três pessoas foram ver ela (risos)”, analisou outra. “Queridinha do Brasil? Aonde?”, questionou mais uma.

Eliminação, Prova do Líder e novo Paredão

Domitila Barros foi a eliminada desta terça-feira (18/4) do BBB23, com 59,94% dos votos. Ela deixou a casa e a disputa pelo prêmio bilionário em um Paredão contra Larissa Santos, que recebeu 39,35%, e Amanda, que ficou com 0,71% da preferência popular.

Após a eliminação, uma nova prova do líder aconteceu. Bruna Griphao foi a vitoriosa na competição, marcando a última liderança desta edição. A prova foi disputada individualmente e os brothers precisaram ter equilíbrio e agilidade. Porém, apenas a atriz conseguiu finalizar o percurso, que consistia em equilibra três bolinhas em uma gangorra, sem deixar nenhuma cair.

Após a divulgação do resultado, ela indicou Ricardo Alface para o próximo Paredão, enquanto a casa votou em Larissa para a berlinda. Nesta quinta-feira (20/4), o público vai conhecer mais um eliminado desta edição. Logo depois, será realizada uma prova para definir o primeiro finalista do reality show. A final do programa acontece na próxima terça-feira (25/4).