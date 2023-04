Blog do Ton: Bocalom, pesquisa e popularidade – contra fatos, existem argumentos?

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP-AC), surpreendeu na última pesquisa, registrando popularidade na casa dos 61%. O número é alto, ainda mais se comparado com gestores como Zequinha Lima, que registrou 57% e é considerado um prefeito destaque.

O número vem como balde de água fria naqueles que tentaram, a todo custo, fazer da enchente um palanque, atirando em Bocalom com disparos vindos de todos os lados.

A pergunta que fica é: contra os fatos, quais são os argumentos?

ENDEUSAR

Não vou endeusar pesquisa. Mas ninguém há de criticar a importância delas; principalmente das pesquisas qualitativas.

A NÚMERO 1

Com 99% de aceitação, a prefeita Fernanda Hassem, de Brasiléia, foi a melhor avaliada do estado. Não me surpreendeu. A prefeita é uma potência. O trato com a enchente só mostrou como Fernanda é desde o primeiro dia que sentou na cadeira de prefeita.

ISAAC NO PP?

Fui dar uma olhada na agenda desta quarta-feira (5) do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, e vi um rabisco estranho: filiação no PP às 15h. Será que eu entendi errado?

JUNTO DELE…

Um certo empresário do ramo de informática. Teria o aval do deputado federal Zezinho Barbary e a benção de Gladson Cameli. Não estou afirmando nada, apenas transcrevendo o que vi nas anotações da agenda. Ao estilo Chico Xavier.

DISCUSSÃO

Quem tem de discutir o novo ensino médio — e acho mesmo que discussões devam existir — são os profissionais dessa área. Não os políticos atrás de palanque, sem repassar qualquer conhecimento à população baseados apenas em suas visões pseudoideológicas, ou os palpiteiros de rede social.

NECESSÁRIO

Em caso de consulta pública, muito necessário será um trabalho de educação, para explicar ao povo todos os pontos para que tenham as informações necessárias para escolher com inteligência.

TRUMP SENDO RÉU

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi para o banco dos réus. É histórico. Junto dele, uma ala radical que defende veementemente que ele está sendo vítima de perseguição. Isso te faz lembrar de algo ou alguém?

CAPIXABA E PORTO ACRE

Foram municípios que também decretaram situação de emergência por conta das enchentes. Enquanto os rios sobem, a solidariedade parece que fica estacionada.

AUTORIZADO

O governo foi autorizado pela Aleac a contratar empréstimo na casa dos R$ 50 milhões para casas populares na Cidade do Povo. Iniciativa necessária. Mas um coro também necessário foi puxado pelo deputado estadual Tadeu Hassem.

MAIS DA METADE

Tadeu citou que, no próprio discurso governamental, está a informação de que mais da metade do déficit habitacional está no interior; logo, os municípios também precisam ser contemplados — lembrou também os municípios alagados, onde pessoas tiveram suas casas condenadas pela Defesa Civil.

NECESSÁRIA

A preocupação necessária de Tadeu gerou uma série de reações positivas e deve ser assunto nos próximos dias.

BATE-REBATE

– 11 dias (…)

– (…) 70 mil pessoas castigadas (…)

– (…) Esses são alguns dados tristes da enchente em Rio Branco.

– Todo mundo pode ajudar. Às vezes, não atrapalhar pode ser uma excelente ajuda!

– A bandeira verde continua valendo na conta de luz dos acreanos (…)

– (…) O não aumento de contas é uma notícia minimamente positiva em momentos de crise.

– Que notícia triste a de que um idoso, que ajudava pessoas na alagação, foi encontrado morto!

– Esse é o retrato da alagação.

– Boca do Acre também entra em situação delicada com as cheias (…)

– (…) O momento é de união, solidariedade e de muita empatia.