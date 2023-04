Coluna do Moisés traz detalhes sobre filme de Chico Mendes e série da Disney gravada no Acre

SUCESSO

Cineasta, escritor e diretor Sérgio de Carvalho anda feliz da vida com o resultado do seu filme Noites Alienígenas que vem sendo super bem recebido por onde passa, desde a sua pré-estreia, até a repercussão nas redes sociais vinda de espectadores em todo o país. E não para por aí! Nesta semana ele recebeu uma excelente notícia, mas por enquanto é “boca-de-siri”! Succès! Bonne chance!

Chico Mendes

Sérgio de Carvalho já trabalha uma nova obra. O filme sobre a história de Chico Mendes, líder seringueiro e ambientalista assassinado em Xapuri, em dezembro de 1988. O projeto tem o roteiro e a direção dele com o cineasta Sérgio Machado com a produção de Joana Henning. A informação foi publicada pelo jornalista Anselmo Gois, do jornal O Globo. O papel principal será interpretado pelo ator cearense Jorge Paz, ele atuou como guerrilheiro no filme Marighella.

Tarã

O Disney+ divulgou na semana passada uma prévia de sua nova série, Tarã, que tem como produtora nacional Xuxa Meneghel e Angélica. Ainda sem data definida para o lançamento, mas a produção deve chegar ao seu catálogo durante o segundo semestre desde ano. Tarã – filmada em Cruzeiro do Sul e em São Paulo -, é uma trama com aventura e fantasia que contará a lenda de um povo na Floresta Amazônica que luta para cuidar da natureza e não perder suas origens. A série contou com a consultoria de Sérgio de Carvalho e do líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Sérgio fez a produção local.

Comida Ancestral

“Comida Ancestral Food From The Origins” de Nicole Allgranti estreia hoje (14), na Filmoteca Acreana, em Rio Branco, às 19h. Em Cruzeiro do Sul a exibição acontece no dia 18 de abril, no Teatro dos Náuas. Nicole Allgranti dirigiu, fotografou e editou com a produção da Aboim Cinema com o FIUP – Festival Indígena União dos Povos e a Tabocas Filmes. São inúmeras etnias representadas no documentário, que contou ainda com o apoio da Conservation Internacional.

Foram cinco anos de trabalho para registrar Cintia Flores, mestra espiritual de origem Shipibo do rio Croa; os Huni Kuin das aldeias Segredo do Artesão e Água Viva da Terra Indígena Kaxinawa da Praia do Carapanã; Yawanawa das aldeias Amparo e Mutum no Rio Gregório; Yawalapiti, Kuikuro e Mehinako do Xingu; Tupi Guarani, Guarani Mbya das aldeias Tapirema e Tabaçu Relo Ypy da terra indígena Piaçaguera; Nukini da Aldeia Recanto Verde do Parque Nacional da Serra do Divisor; Shanenawa de Feijó, Katukina da aldeia Tunya do Rio Gregório; Kariri Xocó e Fulni-ô, de Alagoas e Pernambuco.

Ministério da Saúde

O acreano Vanderson Brito, do povo Huni Kui, foi convidado para compor a equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) área do Ministério da Saúde, responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o território nacional. Parabéns!

Vivas para Patrícia Rêgo!

Toda felicidade do mundo e muitos anos de vida para a queridíssima Patrícia Rêgo que mudou de idade na quarta-feira (14). Ela passou o dia recebendo homenagens de sua legião de amigos, familiares e admiradores. Ela merece muitíssimo!

Parabéns, Lucas Dias!

Foi com um almoço entre amigos que Lucas Dias comemorou mais um ano de vida, no dia 26 de março, na área de lazer do seu condomínio. Vida longa para o aniversariante.

Europa

Roberta Lima está curtindo férias merecidas ao lado da filha Karenna e do filho Marcellus na Europa. Em sua conta do Instagram foi registrada sua passagem pela Itália e Paris. Na foto, Roberta com os filhotes, na Torre Eiffel em Paris.

Feijoada Tamujunto

O casal William Crespo e Jocely Abreu promove a promove a “Feijoada Tamojunto” no dia 22 de abril, no Gran Reserva. Para animar o evento: Bloquinho do Dito, Bruno Damasceno e Anderson Liguth. Os ingressos já estão disponíveis no valor de R$ 50. Adquire já o seu pelo telefone 99227-1991.