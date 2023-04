Criança perde fala e movimentos após ser picada por escorpião

O hospital preferiu não se pronunciar sobre o caso. Já a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a distribuição do soro está regular e que o produto é distribuído a 21 hospitais de referência da região de acordo com as solicitações das áreas. A pasta lembrou ainda que o Hospital Regional do Cariri é referência para o atendimento para pacientes que sofreram picadas de escorpião em Barbalha e outros cinco municípios da região.

Esperança

Segundo Nageane, a família busca ajuda para realizar o tratamento do menino. De acordo com ela, o objetivo é alcançar profissionais especializados em problemas neurológicos. Ela já conseguiu uma consulta com uma neuro-oftalmologista, por meio de uma amiga, e se disse bastante grata.

“Ele precisa correr contra o tempo para tentar conseguir tudo o que ele tinha antes. Ele precisa de uma fisioterapeuta motora respiratória, tem que ser da área, pois o problema dele é todo neurológico. Fonoaudióloga também, entre outros. O problema do meu filho é todo neurológico”, relatou.

Após a alta, a criança precisa de atendimento domiciliar, o que foi assegurado pela Secretaria de Saúde do município, que informou a assistência à Raimundo Neto.

“Eu estou super esperançosa. Sou grata a Deus por ele estar aqui comigo. Mas por outro lado, sinto falta das coisinhas que ele tinha. Sinto falta dele chamando meu nome, de ver ele correndo, andando na bicicletinha dele”, disse a mulher.