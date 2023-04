Dilma Rousseff sai em defesa de Jorge Viana e diz que petista é alvo da ‘extrema direita’

A ex-presidente da República e atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, saiu em defesa ao ex-governador e ao ex-senador Jorge Viana, presidente da APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que vem sendo alvo de críticas após mudar o estatuto da APEX para continuar no cargo.

No Instagram, Dilma Rousseff saiu em defesa do petista e afirmou que Jorge Viana tem capacidade de dialogar para a retomada da promoção das exportações do Brasil no exterior.

- Publicidade-

“Ele esteve comigo aqui em Xangai e se mostrou com pleno domínio sobre a situação, tem um diagnóstico e está trabalhando na estratégia para reconstruir nossas pontes com mercados importantes: Ásia, América do Sul, África, Oriente Médio e Europa. A tentativa da extrema direita brasileira e seus expoentes de tentar diminuir sua atuação mostra apenas que ele está no rumo certo para atrair investimentos e ampliar as exportações brasileiras”, afirmou.