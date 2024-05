Alan Rick e prefeito Zequinha entregam R$ 1 milhão em veículos e equipamentos para beneficiar agricultores e catadores de recicláveis

Nesta quinta-feira, 16, em Cruzeiro do Sul, o senador Alan Rick, ao lado do prefeito Zequinha Lima, participou da entrega de um caminhão 3/4 com carroceria, motocicletas equipadas com carretinhas e uma mini-escavadeira, frutos de emendas do senador que somam mais de R$ 1 milhão, executadas pelas secretarias de agricultura do município e do governo do estado.

O caminhão 3/4 será usado no apoio ao escoamento da produção dos agricultores dos ramais de Cruzeiro do Sul, as duas motocicletas já equipadas com carretinhas farão a coleta e transporte dos resíduos sólidos coletados pelos catadores e/ou armazenados por moradores e comerciantes até a Cooperativa de Reciclagem Coopsul, que também será contemplada com Sistema de Moagem de Plástico e aquisição de um Sistema de Fabricação de Tijolo Ecológico.

Já a mini-escavadeira ficará à disposição do município, principalmente para o apoio aos agricultores e aos serviços da Secretaria de Meio Ambiente.

“Só nessa entrega são mais de R$ 1 milhão em emendas que destinamos e a prefeitura e o governo do estado, através de suas secretarias de agricultura, executaram. Já entregamos, só para a pasta da agricultura de Cruzeiro do Sul, mais de R$ 5 milhões em equipamentos e máquinas agrícolas, veículos, mudas de café, insumos, como calcário. E vamos entregar muito mais.” – disse o senador Alan Rick.

Ele também destacou o total de recursos enviados para ações nas demais áreas. “Nesta sexta-feira, 17, por exemplo, faremos a entrega do ônibus do Conservatório Musical do Juruá, que também tem recurso do nosso mandato.

Ainda temos investido em saúde, educação, infraestrutura, saneamento, esporte, lazer e na assistência social. Ao todo, já são mais de R$ 36 milhões em emendas destinadas para contemplar a nossa capital do Juruá, que já já será reconhecida por lei como a capital nacional da farinha, graças ao projeto que apresentei.” – ressaltou.

Juliana Miranda, produtora do Ramal 03, comemorou a entrega do caminhão. “Antes a gente tinha que pagar para trazer, para escoar os produtos, né? Pra gente vender aqui no Mercado do Agricultor e agora vamos economizar esse dinheiro. Vai melhorar muito pra nós.” – concluiu.

Do Ramal da Lua Clara, o produtor Antônio Bernardo elogiou o trabalho do senador em parceria com a prefeitura e o governo. “É assim que o político deve fazer. Trabalhar com honestidade, ajudar a todos. Nunca tinha visto um senador trabalhar tanto pelo povo, por nós produtores como ele.” – disse.

Jennifer Silva que é diretora da Cooperativa de Reciclagem Coopsul explicou que os cooperados vão conseguir desenvolver melhor o trabalho com a chegada dos veículos e equipamentos.

“Vamos conseguir coletar nas residências, nos comércios e levar até o nosso galpão e dar a destinação final adequada para estes resíduos que iriam para o lixão. Agora vamos conseguir dar mais renda para os nossos cooperados. O que é lixo para uns, para nós, para o nosso trabalho é o maior tesouro.” – acrescentou.

“Dos mais de 500 equipamentos que conseguimos entregar pros nossos agricultores, parte vem de emenda do nosso senador Alan Rick. Hoje, mais uma vez, estamos entregando novos equipamentos para esse apoio e também para a nossa Cooperativa de Reciclagem. Em breve, também com recursos enviados pelo senador, vamos estar dando a ordem de serviço para a reforma do Mercado do Agricultor. Estamos celebrando tudo isso junto aos nossos agricultores.” – finalizou o prefeito Zequinha Lima.