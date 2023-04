Giro do zodíaco de Abril: confira as previsões do guru do ContilNet para seu signo

Áries, de 21 de março a 20 de abril:

Esse é o momento de viver a beleza da vida e entender o que está belo é sintonia com o que está dentro de você… Crie com inspiração e realize com amor e sabedoria! Nos negócios, uma fase de sucesso e bem- estar, com projetos e propostas vendidas e realizadas. Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio:

É hora de assumirem a direção e tomarem as rédeas da situação, acontecendo com serviço e vontade, numa liderança efetiva. Nos negócios, sirvam comandando e comandem servindo, liderem a situação com vontade experiência e serviço, visando o bem comum da equipe, sucesso no final. Na saúde, determinação que faz diferença em qualquer situação, promovendo bem-estar geral.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho:

Oportunidade está surgindo pra vocês, se liguem e sincronizem o ciclo de vida de vocês, para a sorte ajudar a acontecer… Nos negócios, ciclo de oportunidades e boa sorte, que podem trazer resultados lucrativos, tenham atenção e percebam que oportunidades são cabeludas pela frente e careca pelas costas… Na saúde, cuidado com a glutonaria. Comam com equilíbrio.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho:

Tenham cuidado de terem palavras claras e

ideias correspondentes aos fatos… A propaganda deve ser verdadeira… Nos negócios,

usem a comunicação para serem diferenciados e transmitirem a ideia correta para as

equipes e clientes… Na saúde, cuidados com olhos e garganta nesse período.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto:

Uma nova oportunidade e liberdade a vista. Perdoem e deixem o destino dar uma nova oportunidade, dessa vez, façam o certo. Nos negócios, oportunidades de reconstrução de carreira, negócios antigos e parcerias antigas, deixem a sorte rolar! Na saúde, cura de depressão e qualquer outra doença, vitalidade.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro:

Façam o melhor de vocês pela atitude, trabalho e silêncio, pois são mais adequados do que qualquer explicação… Nos negócios, sejam práticos e prevaleçam pelas atitudes, tenham bom humor e jogo de cintura e tudo rola favoravelmente… Na saúde, cuidem dos ossos e tomem mais Sol.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro:

Deixem encerrar um ciclo e se despeçam dele… Aceitem o que deve terminar… Nos negócios, algumas coisas terminam para que as melhores comecem, entendam cada uma dessas coisas… Na saúde, cuidem dos órgãos genitais e da saúde íntima nesse período.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro:

A sorte tá no ar, abrindo caminhos e lembrando a hora de ser feliz! Abracem, agradeçam e festejem! Nos negócios, boa sorte e sucesso nas ações com reconhecimento dos clientes e equipe. Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito, coração a mil!

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro:

Prudência e observação, antes de agir no impulso e colocar a raiva pra fora… Verifiquem se a situação se encaixa na realidade, senão, pra quê forçar a barra? Nos negócios, não percam tempo com discussões inúteis e foquem no silêncio e trabalho bem feito… Na saúde, cuidado com a violência e impulsividade, não sejam rebeldes sem causa…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro:

Algumas estruturas quebram, para dar liberdade e fluidez, restrição é palavra pra pecado, onde vocês estão se limitando? Nos negócios, algo pode quebrar se estiver fora do acordo ou regra, tenham estratégia ao invés de agressão… Na saúde, cuidado com a irritabilidade…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro:

A vontade deve ser soberana para ser mais que uma conveniência, e sim, uma conexão… Direcionem a energia com determinação e o resultado aparece… Nos negócios, vocês são o gás que falta pro grupo atingir o resultado, coloquem isso pra fora! Na saúde, resistência e vitalidade dobrada no período.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março:

Prestem atenção nas emoções de vocês, elas poderão explicar aquele caminho que foge da lógica da mente… Nos negócios, uma viagem pode definir uma grande meta atingida, assim como a interação com sua inteligência emocional… Conquistem corações e mentes! Na saúde, cuidados com o estômago e com a qualidade da comida.

Pessoas, excelente período!

