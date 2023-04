Governo Federal anuncia mais de R$ 8 milhões para o Acre; veja valor para cada município

O Acre deverá receber mais de R$ 8,7 milhões do Ministério da Integração Nacional e da Defesa Civil, para ajudar no socorro às vítimas das enchentes enfrentadas pelas vítimas na capital e no interior.

O anúncio foi dado nas redes sociais do ministro Waldez Góes. “O presidente Lula está acompanhando de perto todo o trabalho realizado”, disse o responsável pela pasta.

Ainda segundo Góes, o valor inicial será destinado para ajuda humanitária imediata, mas, dependendo na necessidade de reconstrução das áreas atingidas, outros recursos deverão ser liberados.

Verba dividida

O ministro disse ainda que o recurso será direcionado para as prefeituras de Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Epitaciolândia.

Nas redes sociais, a ex-deputada Perpétua Almeida, que integra a equipe do ministério do Desenvolvimento, como diretora da Agëncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi), disse que durante reunião com Góes, juntamente com o senador Sérgio Petecão e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ficou definido que cada prefeitura, após traçar um levantamento de necessidades advindas da alagação, pediu os seguintes valores ao Governo Federal:

Brasileia: R$ 6,2 milhões

Assis Brasil: R$ 919 mil

Epitaciolândia: R$ 685 mil

Xapuri: R$ 306 mil

Rio Branco: R$ 1,4 milhões

Ainda na publicação, Pérpetua estranhou o fato da prefeitura de Rio Branco ter pedido apenas R$ 1,4 milhões.

“A capital Rio Branco, a mais atingida, que pediu apenas R$ 1.493.979,00, não tem ninguém pra fazer um real levantamento das necessidades da população atingida pelas cheias dos rios e encaminhar novos Planos de Emergência, com pedidos ao governo federal?”, questionou a diretora.