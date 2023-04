Maraisa dispensa sutiã e faz show com roupa aberta chamativa

Maraisa, da dupla com Maiara, possui milhões de fãs em suas redes sociais oficiais. A cantora sertaneja utiliza os seus perfis diariamente para divulgar feitos da carreira e momentos da vida pessoal com os seguidores.

Maraisa atiçou os internautas no último final de semana com uma sequência de fotos divulgadas em seu feed. A sertaneja usou uma roupa estilosa e ousada para se apresentar em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Nas imagens feitas em cima do palco, a famosa foi fotografa por pessoas da sua equipe. O look usado por ela na cor branca com detalhes trabalhados deixou parte da barriga e dos pernões à mostra em destaque. Nos pés, uma bota de salto da mesma tonalidade para combinar.

“Alguns registros desse dia que vai deixar lembranças lindas na minha memória! Foi incrível estar com vocês em Brasília-DF e fazer parte dessa celebração. Obrigada, amei cada momento com vocês! Foi lindo!”, escreveu a ex-cunhada do cantor Fernando Zor, na legenda da publicação.

Por meio dos comentários, admiradores não perderam o tempo em elogiar a musa. Além das milhares de curtidas em poucas horas, foram diversas as mensagens de personalidades da mídia e anônimos.

“Como se sente sendo a mulher mais bonita desse mundo?”, escreveu um fã-clube. “Lindona como sempre”, destacou outra. “Uma mulher dessa e um copo d’água eu passaria muito bem”, brincou mais uma fã. “Meu amor por você só aumenta”, declarou um usuário. “Foi perfeito surreal. Quase tu me mata com tanta beleza”, afirmou outra pessoa, que estava no show.

Confira o clique sensual de Maraisa: