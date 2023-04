Corpo da cantora Nayara Vilela continua no IML; família aguarda liberação

O corpo da cantora Nayara Vilela, encontrada morta na residência em que morava com o marido, Tarcísio Som, segue no Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco. A família aguarda a liberação do corpo, que ainda não há previsão para ser liberado.

A artista foi encontrada morta na própria casa, com um tiro no peito, na noite da última segunda-feira (24). Após ouvir disparo, o esposo da cantora acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para socorrer Nayara.

Tarcísio Som foi conduzido à Delegacia da Mulher (DEAM) após a morte da esposa. Segundo informações fornecidas por Tarcísio aos policiais presentes, durante uma discussão entre o casal, Nayara teria atirado contra o próprio peito no primeiro andar da residência.

Segundo informações, o corpo da artista deve passar ainda pelo exame de necropsia, também conhecido como autópsia ou exame cadavérico, que é uma avaliação dos órgãos e tecidos do corpo, que permite a detecção de doenças, traumas e outras condições.