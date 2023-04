Sesc abre processo seletivo com salário de mais de R$ 3 mil

O Serviço Social do Comércio (Sesc), abriu inscrições para processo seletivo de nível médio e superior, na cidade de Rio Branco, do dia 27 e 28 de abril de 2023, destinado a diversos cargos para compor o quadro de funcionários.

As vagas são para as áreas de Instrutor de Música (Musicalização Infantil), Assistente Administrativo – Atendimento, Instrutor Esportivo, Analista de Esporte, Professor Língua Estrangeira.

A remuneração varia entre R$ 2.204,86 a R$ 3.887,51 + benefícios como vale alimentação, plano de saúde, reembolso babá ou creche. O candidato pode verificar se está apto a vaga através do site do edital disponível no site do Sesc.