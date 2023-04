Sonia Abrão relembra cobertura polêmica do caso Eloá: “Faria tudo de novo”

Sonia Abrão relembrou uma de suas coberturas mais marcantes da carreira como apresentadora de TV, com o caso Eloá, em 2008. Durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, ela entrevistou o sequestrador Lindemberg Fernandes Alves e a vítima Eloá Pimentel, três dias antes do trágico desfecho do crime.

“Faria tudo de novo”

“Sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira! Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada”, relembrou ela, em entrevista à revista Quem. Apesar da cobertura, a jornalista foi acusada de ter atrapalhado as negociações da polícia com o criminoso, mas não se arrepende da cobertura: “Faria tudo de novo”, disse.

Com 23 anos desde sua estreia como apresentadora na TV, Sonia Abrão afirmou que não enxerga problemas em admitir erros. “Não tenho problema nenhum em me desculpar. Isto tanto na vida pessoal, quanto profissional. E faço de coração, nada a ver com o medo de ser cancelada, como acontece com muitos por aí”, explicou.

A repercussão extremamente negativa da interferência de Sonia Abrão no caso Eloá, inclusive, será abordada no episódio de reestreia do Linha Direta, na Globo, agora sob comando de Pedro Bial, de volta à programação a partir do dia 4 de maio.