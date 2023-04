Vídeo: enfermeiro da rede pública estuprou crianças e levou menina para motel

A mãe da criança descreveu o acusado como uma “uma pessoa sociável e um cara boa praça”. “Se você o conhece, nunca vai imaginar que ele faça uma coisa dessas. Gente boa, humilde, empresta dinheiro para as pessoas. Se fazia isso com crianças da família, imagina com crianças do hospital, que, muitas vezes, estão até sedadas. É um monstro. Ainda não temos dimensão de tudo o que ele fez”, completou.

Assista AQUI ao relato da mãe da vítima

Relatos detalhados

Constrangida, no dia do abuso, a criança esperou o autor deixar o local para contar os fatos à mãe. O enfermeiro chegou a ser confrontado pela mulher, confessou o crime e implorou para não ser denunciado.

No curso do processo, a vítima, bastante emocionada, conseguiu contar em detalhes o ocorrido. Ela também disse que Nilton Sérgio passou a mão nas pernas da irmã da menina, também menor de idade.

“Ele me chamou para deitar na rede com ele e começou a passar a mão em mim. Depois, enfiou a mão por baixo da minha roupa, e teve uma hora em que ele apertou [o corpo da criança]. Como viu que eu estava sem graça, ofereceu o celular dele para eu jogar, só que eu não queria jogar. Como ele era mais velho, eu só obedeci. Não sabia o que estava acontecendo. Depois de um tempo, começou a passar a língua no meu ouvido”, relatou a criança.

A menina acrescentou que Nilton Ferreira perguntou se ela queria enfiar a mão por dentro da calça dele. “Eu não sabia o que fazer. Só perguntei se ele queria água. Levantei da rede e fui pegar a água. Contei para minha irmã. Depois que minha mãe chegou no quarto, contei tudo para ela também”, completou a vítima.

Questionada sobre onde ele teria passado a mão, a menina respondeu: “Na barriga; depois, para baixo”. Ela também relatou que o servidor público tocou a vagina dela, por dentro do short, e apertou.

As pessoas da casa conversavam em voz alta e ninguém prestava atenção nos dois, segundo a criança, porque a rede ficava em um dos cantos do imóvel. “Ele me deu R$ 20 para não contar [o crime] para ninguém”, afirmou a menina.

Novo caso

Neste mês, a família de outra vítima procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II para informar que o enfermeiro abusou de mais uma menina, durante anos. O primeiro contato com essa vítima ocorreu quando a criança tinha 5 anos, em 2005.

Também considerado de confiança pela família, o servidor público tinha acesso à vítima e, sob pretexto de comprar um sorvete, colocou a criança no colo e passou a mão nas partes íntimas dela.

Em depoimento, a vítima se recordou de que sempre ia à casa de Nilton Sérgio para usar o computador e fazer tarefas escolares. Nessas ocasiões, ele se aproximava da criança e colocava a mão dentro da blusa da menina, enquanto apalpava os seios da vítima e se masturbava.

A criança comentou que o comportamento evoluía com o passar do tempo. Alguns meses depois, Nilton Sérgio começou a introduzir dedos nos genitais da menina.

Em algumas oportunidades, ele exigia que ela apalpasse o pênis dele — primeiro, sobre as roupas do criminoso; depois, coloca a mão da criança por dentro das vestimentas e fazia com que a vítima o acariciasse à força.

Quando a vítima estava com 11 anos, ele a levou para o andar de cima da casa onde morava e começou a fazer sexo oral na menina. Ela lembrou que, todas as vezes antes de Nilton Sérgio começar os abusos, ele oferecia dinheiro à vítima, mas a criança não conseguia compreender o que ocorria.

Posteriormente, a menina relatou que passou a se sentir uma “uma prostituta, sem outra opção senão ceder às investidas de Nilton e aceitar seu dinheiro”. O agressor também a ameaçava, dizendo que ela não deveria contar a ninguém.

Em outra ocasião, o enfermeiro chamou a vítima para “pegar um dinheiro” na esquina. Assim que ela chegou, Nilton Sérgio pediu que ela entrasse no carro e a levou para um motel. Os estupros só pararam em 2014, quando o acusado foi denunciado pela outra vítima e se afastou delas.

Defesa

A reportagem aguarda retorno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) sobre as medidas tomadas em relação à situação. O Metrópoles não localizou a defesa do enfermeiro. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.