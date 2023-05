Artigo da colunista Beth Passos sobre Vini Jr: Politização x Genialidade

Magno Malta cometeu flagrante ato de racismo ao dizer que Vini Jr e os defensores de animais deveriam defender os macacos? É ou não é caso para prisão em flagrante?

Não sei quem falou, só sei que suas palavras foram felizes, Vini é um dos atletas mais velozes e completos em campo atualmente, o jogador mais importante do mundo.

A sua importância vai além da causa que move, o movimento politizou o futebol e envolveu os torcedores na luta contra o racismo; para ir mais longe ele não mexeu somente com o adversário, a imagem do campeonato espanhol está em jogo, o ataque é uma manifestação que alcança as autoridades. Todos sabem das qualidades do jogador brasileiro, ninguém consegue parar quem nasceu para vencer.

A politização convoca o ato e quem ouve o chamado compreende o sentido do acontecimento que mudou a história com a tomada de consciência; deixamos de lado a infantilidade das brincadeiras despretensiosas e adotamos uma postura mais séria, levantamos o problema para encontrar a solução.

A genialidade de cada jogador os fazem pensar que podem conquistar o mundo, o dia a dia é de treino e as noites são de festa, a vida é um jogo aberto, jogado para frente.

O negro tem a consideração geral e o respeito de todos, o reconhecimento por parte do público maior é consequência natural do prestígio de que goza e do valor que cultiva no mundo da bola.

A politização leva o jogo para além das quatro linhas, algo bem complicado para quem precisa se concentrar e não pode desviar o foco sob risco de desligar-se do que realmente importa, afinal tem muito dinheiro em jogo, argumento que de fato não convence e só interessa aos cartolas.

Eles são jovens transformados homens devido à responsabilidade que assumem, são pessoas que empenharam o relógio e dedicaram a vida perseguindo um sonho, muitos são obrigados a tentar um outro caminho, outros conseguem chegar com muita sorte.

Vini Jr. é daqueles que vingam porque tem a genialidade, um espírito benfazejo que sabe driblar e fazer gol numa impressionante velocidade. É corajoso por enfrentar a adversidade de cabeça erguida, como homem ele deve dar o sangue e colocar o dedo na cara dos racistas; para vê-lo campeão compramos os ingressos e frequentamos os estádios, desde que jogava no Flamengo, queremos acompanhar de perto o seu desenvolvimento, em toda partida percebemos a evolução, é apenas uma questão de tempo e o mundo estará aos seus pés.

Beth Passos

Jornalista