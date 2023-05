Britas na BR-364 causam acidente e família inteira sofre traumatismo craniano

O motorista Rocelio Santos de Lima, 50 anos, Maira Adriana da Silva Costa, 35, e um adolescente de 15 anos ficaram feridos após perderem o controle de um carro e sofrerem um acidente na noite deste domingo (21), na BR-364 no trecho da Estrada do Aeroporto, próximo a Vila Custódia Freire, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Rocelio e as outras duas vítimas estavam trafegando sentido Rio Branco/Bujari em um carro modelo Corolla, de cor prata e placa NAG-5E16, quando o carro acabou entrando em uma parte da pista coberta de brita, que foi colocada por uma empresa terceirizada a mando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para tentar substituir o asfalto. Ainda segundo informações de uma testemunha, a brita já está na pista há pelo menos uma semana, provocando outros acidentes.

Com o impacto, Rocelio ficou preso às ferragens do veículo e sofreu Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve. Maiara bateu a cabeça e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave e possível fratura no crânio. O adolescente teve também um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve.

Populares ajudaram a família e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte básico 10. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido a gravidade das vítimas, foi solicitado apoio da ambulância de suporte avançado 01, que conseguiu estabilizar o quadro clínico de Maiara, Rocelio e do adolescente de 15 anos. Rocelio e o adolescente foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, enquanto Maiara foi levada ao hospital em estado grave.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Após a perícia, o veículo foi removido por um guincho e levado até a casa de Rocelio e foi entregue para os familiares da vítima.