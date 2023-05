Criança entrega presente a Gladson e pede que governador convoque sua mãe

Maria Isabel, de 10 anos, filha de uma das aprovadas no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) aguardou todo discurso do governador Gladson Cameli para entregar a ele um presente. Junto com a sacola, a pequena pediu que ao governador que a mãe seja empossada.

SAIBA MAIS: Governo empossa mais de 400 novos servidores do Estado nesta segunda; FOTOS

Ana Paula Ferraz, mãe da pequena, foi aprovada no concurso do ISE, chamada para o curso de formação e ficou entre os mais de 30 aprovados que não foram chamados para a posse.

VEJA TAMBÉM: Manifestantes protestam durante posse, e Gladson rebate: ‘Não estraguem essa festa’

CONFIRA: URGENTE: Gladson anuncia convocação de mais 300 integrantes de cadastro de reserva

“Eu quero fazer isso porque eu acredito que o Gladson não sabe que ficou apenas 35 ficaram de fora. Nós saímos dos nossos trabalhos, ficamos desempregados para fazer o curso de formação”, explica Ana Paula.

Gladson disse para a pequena que vai fazer de tudo para acatar o seu pedido.

Após a entrega, Maria Isabel foi aplaudida.