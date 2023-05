Ex-presidiário sofre tentativa de homicídio ao ir receber dinheiro de conta na Cidade do Povo

Malaquias dos Santos Gomes, ex-presidiário de 34 anos, que atualmente trabalha como vendedor de cosméticos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na quadra 21 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no 2º Distrito de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (17).

Segundo a Polícia, Malaquias foi chamado para receber um valor em dinheiro em uma conta na referida quadra, porém ao chegar ao local foi abordado e atingido por pelo menos dez tiros. Dois deles atingiram o braço e o abdômen do ex-presidiário, que conseguiu fugir e buscar ajuda em sua própria casa. Lá, Malaquias pediu ajuda à esposa e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. Com a situação estabilizada, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde estável.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas eles não foram encontrados. Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará encarregada da investigação do caso.