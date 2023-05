Foto íntima de Juliana Caetano com loira mascarada viraliza

Uma foto íntima que mostra Juliana Caetano com uma loira mascarada na piscina acabou viralizando na web nas últimas semanas. No registro, é possível ver as musas se refrescando na área de lazer com peças bem fininhas.

A cantora do Bonde do Forró usava um biquíni fio-dental preto enquanto empinava o bumbum no cantinho da piscina. Já sua amiga, estava com uma peça de estampa geométrica, máscara nos olhos e um chapéu. Ousada, a loira mostrou a língua em uma pose pra lá de atrevida.