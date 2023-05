MDB e PSD firmam aliança em torno da filiação de Marcus Alexandre

Líderes do Movimento Democrático Brasileiro no Acre (MDB-AC) e do Partido Social democrático do Estado do Acre (PSD) estiveram reunidos na última terça-feira (23) e fecharam uma aliança para a disputa à prefeitura de Rio Branco em 2024.

Dois partidos teriam feito convites ao ex-prefeito Marcus Alexandre para uma filiação. Diante disso, ficou deliberado que independentemente do partido que ele decidir se filiar, os partidos seguirão com a aliança.

As executivas dos partidos decidiram, ainda, que a união deve se estender também aos municípios do interior do estado. Já o nome do vice, será decidido entre os demais partidos que possam entrar na aliança.

Diversos partidos de Rio Branco já manifestaram o desejo na filiação do ex-petista Marcus Alexandre. No início de maio, o senador Sérgio Petecão, líder do PSD no Acre, reafirmou o convite feito a Marcus:

“Eu fiz o convite, ele é quem vai decidir. Ele é um excelente quadro, com certeza, o Marcus Alexandre na prefeitura poderia fazer muito por nós”, afirmou Petecão.

O presidente do MDB no Acre, Flaviano Melo, também manifestou interesse pela filiação de Marcus Alexandre em seu partido. “Acho que o MDB seria o Partido ideal para ele (Marcus) porque aqui ele teria liberdade para montar sua campanha”, disse.