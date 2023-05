Pimenta: Comentários de amor e ódio abarrotam tuíte de Flávio Dino sobre viagem ao Acre

Tuitada

A vinda ao Acre do ministro Flávio Dino nesta sexta-feira (19), foi comunicada por ele às 8h01 via Twitter: “Hoje irei a Brasileia, no Acre, para entrega de equipamentos e viaturas ao Estado. Também faremos um seminário em parceria com a Comissão de Segurança Pública do Senado. A presença em Brasileia é também para homenagear todos os profissionais de Segurança e Defesa que atuam nas fronteiras”, escreveu.

Ódio

O post do ministro teve 50,3 mil visualizações até às 11h30, foi retuitado 291 vezes e recebeu 2.581 curtidas e 11 comentários, parte deles vomitando ódio. “Eu estou certo de que a pior merda que veio junto com a eleição do ex-presidiário foi esse COMUNISTA obeso stalinista de merda. Flavio Dino é uma desgraça pro Brasil, nem deveria existir comunista no governo, comunismo deveria ser extinto no Brasil e ponto final”, tuitou o fotógrafo Leo Accioly que se descreve como pai e viciado em café.

Presidente

Mas, o ministro também recebe bastante elogio graças à exposição que tem recebido por suas constantes convocações para prestar esclarecimentos às comissões da Câmara e do Senado. “Taí o homem que fez o marreco tremer”, comentou a internauta Lúcia Novaes, referindo-se a um debate entre Flávio Dino e o senador Sérgio Moro na Comissão de Segurança Pública do Senado. Outro fã sugere que Dino deve sair candidato à presidente.

Holofotes

Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Sérgio Petecão (PSD) tem aproveitado bastante as convocações do ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos sobre a atuação de sua pasta. Segundo um levantamento da Folha de S. Paulo, Dino é de longe o ministro mais convocado, superando em muito o ministro Fernando Haddad, da Fazenda.

Bandido bom

Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) lançado no Acre pelo ministro Flávio Dino nesta sexta-feira (19), foi abandonado pelo presidente Bolsonaro, por razões óbvias, tão logo assumiu em 2019. O programa exigia um entrosamento das polícias com as comunidades através de programas sociais e ressocialização de presos, além de focar no combate à violência contra as mulheres e no feminicídio.

Pronasci 2

Relançado em 15 de março, o novo Pronasci já tem R$ 700 milhões previstos para investimento em ações sociais de segurança pública, em prevenção, controle e repressão da criminalidade. Nesta segunda versão os focos são o combate ao feminicídio e a violência nas escolas. Mas, sua meta principal é reduzir a taxa de homicídios para abaixo de 16 mortes por habitantes até 2030.

Equipamentos

Ex-governador do Maranhão, Flávio Dino começou a divulgação do Pronasci dia 26 de abril no seu Estado, onde distribuiu 16 viaturas e quatro caminhonetes 4X4, contra as 12 viaturas doadas ao Acre. A polícia maranhense também recebeu nove drones, 103 pistolas e 28.060 munições, entre outros equipamentos e materiais.

PMAC

A história da Polícia Militar do Acre chegou à tribuna da Câmara Federal na última quinta-feira (18), em pronunciamento do deputado coronel Ulysses (União). O parlamentar foi à tribuna para homenagear a corporação pelos seus 107 anos de fundação. Oficial da ativa durante 30 anos, Ulysses resumiu a história, que começou em 1916 com a criação de companhias regionais que visavam garantir a ordem pública dos antigos territórios do Acre.

Guarda

“Com a unificação dos departamentos, as companhias regionais foram substituídas pela Força Policial que, posteriormente, deu lugar à Polícia Militar do Território do Acre”, ensinou coronel Ulysses, lembrando que, em seguida, foi criada a Guarda Territorial do Estado do Acre. Com a criação do Estado, em 1962 e a promulgação da sua 1ª Constituição, a Corporação passou a ser chamada, finalmente, Polícia Militar do Acre.

Abusos

O governador Gladson Cameli e seu secretário de Governo, Alysson Bestene, puxaram a caminhada de quinta-feira (18), intitulada “Juntos pelo Acre no Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. O ato foi promovido pelo Governo do Estado como forma de divulgação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, lembrado em 18 de maio, mas cujo mês inteiro é dedicado a esta causa sob a denominação de Maio Laranja.

Verde

Orientações sobre guarda de menores, divórcio, pensão alimentícia, adoção, tutela e curatela, investigação de paternidade com teste DNA, testamentos, ações de despejo, defesa do consumidor, retificação de documentos, entre outros. Estes foram os serviços oferecidos gratuitamente ao público do Terminal Urbano pela Defensoria Pública do Estado (DPE) nesta sexta-feira (19), como parte das comemorações do Dia Nacional da Defensoria Pública, dos Defensores e Defensoras Públicas, o chamado Maio Verde.

Programação

O Maio Verde da DPE/AC terá um mês repleto de atividades e ações que visam promover o fortalecimento e valorização da instituição. Entre as atividades, foi realizada a solenidade de posse da nova defensora pública que atuará no interior do estado, Morgana Gurjão, o lançamento da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDPAC) e para o encerramento da programação será realizado no dia 30 de maio, o 6º Seminário da Defensoria Pública, às 18h30, no auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Assessoria

A secretária municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, vai se reunir com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) em busca de uma parceria para a implantação do projeto “1001 Dignidades” em Rio Branco. Sua viagem já foi autorizada pelo prefeito em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (19). Rafael Greca deve orientar Neiva sobre alternativas para a construção de 1001 casas de madeira em um único dia, como prevê o plano do prefeito Tião Bocalom.

Mais um

Em mais uma destas voltas que a política do Acre costuma dar para causar surpresa, o vereador N. Lima (Progressistas) confirmou ao ContilNet que oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Rio Branco em 2024. O parlamentar diz que não lhe falta experiência, conhece Rio Branco como a palma da mão e se considera mais credenciado do que muitos que estão se colocando como candidato.

Restrições

A União Europeia não vai mais comprar produtos de empresas amazônicas que sejam causadoras de queimadas, desmatamento ou degradação florestal. A decisão é fruto de um consenso do Parlamento Europeu e foi tomada na última terça-feira (16). Entre os produtos importados pelo continente europeu que podem ser banidos da pauta estão carne bovina, madeira, café, cacau, borracha, castanha, soja e óleo de palma.