Piqué deve processar Shakira por causa de clipe; veja detalhes

A artista escreveu Acróstico em homenagem aos filhos Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Na época do lançamento, ela contou que eles pediram para participar da gravação quando ouviram a música.

“Este ano, Milan escreveu canções que me trouxeram lágrimas de emoção e Sasha dedicou horas ao piano, descobrindo sua voz”, elogiou a artista quando divulgou as imagens.

A canção logo conquistou os fãs e ficou entre as 10 músicas mais tocadas no mundo, de acordo com o Top 10 Global do Spotify.