Prefeita Fernanda Hassem recebe maquinários de Petecão

Nesta sexta-feira, 19, a prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de agricultura recebeu uma máquina Retroescavadeira e três quadriciclos, adquiridos com recursos oriundos de Emenda parlamentar do Senador Sérgio Petecão.

A retroescavadeira, no valor de 575 mil reais, irá beneficiar os produtores rurais e a zona urbana do município.

A Prefeita Fernanda Hassem participou da entrega do maquinário, juntamente com o senador Petecão, presidente da câmara, Marquinho Tibúrcio, secretários municipais e a equipe da Secretaria de Obras.

A Prefeita Fernanda Hassem aproveitou o momento para agradecer a parceria. ” Nós estamos aqui na secretaria de obras,muito felizes de recebermos uma retroescavadeira e três quadriciclos para nossa cidade. Todas as vezes que vamos à Brasília o senador Petecão nunca deixou de olhar para Brasiléia. Em nome da população, nós agradecemos a parceria’, disse a Prefeita.

O senador comemorou a aquisição da máquina para o município. “Hoje foi um dia histórico com a vinda do ministro e agora tenho a oportunidade de estar entregando para a prefeita essas máquinas, que com certeza irão ajudar, principalmente, as pessoas que mais precisam”, afirmou.