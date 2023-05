Socorrista do Samu cai sobre paciente durante atendimento e vídeo viraliza

O socorrista Gustavo Rios, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viralizou na internet após escorregar e cair em cima de um paciente durante um atendimento, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A cena inusitada já ultrapassou os 3 milhões de visualizações em uma rede social.

O caso aconteceu na sexta-feira (19), quando o Samu foi atender um acidente entre um carro e uma moto. Durante a batida, a vítima teve escoriações nos joelhos e, embora não fosse algo grave, a equipe o imobilizou para levá-lo ao hospital.

🚨BRASIL: Socorrista do SAMU escorrega e cai em cima de homem durante atendimento em acidente. pic.twitter.com/CqJ9xa1DA0 — CHOQUEI (@choquei) May 19, 2023

Houve derramamento de óleo na pista por conta do acidente e o local estava escorregadio, mas ninguém notou. Com isso, quando Gustavo foi realizar a manobra para socorrer a vítima, se desequilibrou e caiu em cima dele.

Como o momento do atendimento estava sendo filmado por populares, o tombo acabou sendo registrado e compartilhado nas redes sociais. Um dos comentários diz: “que espacate maravilhoso”. Já outro afirma: “meu deus, isso salvou o meu dia”.

Diante da repercussão, o socorrista se pronunciou sobre o caso e fez um novo vídeo explicando o que aconteceu.

“Estamos montando um top 10 com as melhores piadinhas […] Esclareço para vocês que isso foi um acidente. Não machucou o paciente, o paciente não teve nenhuma lesão. Inclusive, a gente brincou que se o vídeo viralizasse a gente ia dividir os ganhos com o Tik Tok”, disse Gustavo em um vídeo resposta.