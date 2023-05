Zé Marco testa opções para poder definir titulares do São Francisco

Os jogadores do São Francisco participam de um treino coletivo nesta sexta, 26, a partir das 15h30, no Carlos Simão, e o técnico Zé Marco tenta encontrar alternativas para montar uma equipe visando o confronto contra o Águia. A partida vai ser disputada na segunda, 29, às 18 horas (hora Acre), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará.

“Temos poucas opções para o setor defensivo. Vou avaliar como utilizar o Fabinho e o Matheus Damasceno”, explicou o treinador.

Deve contratar

Depois de perder o zagueiro Yarles e o volante Ker, a diretoria do São Francisco deve tentar realizar contratações. As prioridades são zagueiros e volantes.

Viaja na madrugada

O elenco do São Francisco viaja na madrugada deste sábado, 27, para Marabá.

“Quero fazer um trabalho no Zinho de Oliveira no domingo. O deslocamento é desgastante e por isso é fundamental recuperar os jogadores”, afirmou Zé Marco.