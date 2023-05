Zé Neto x Anitta: nova treta nos bastidores é exposta e cantor conta tudo que viveu com a popstar: “Mal educada”

Zé Neto e Anitta protagonizaram uma das maiores tretas entre famosos dos últimos anos, após o cantor sertanejo detonar a popstar durante um show, o que gerou duras consequências e até investigações sobre o valor do seu cachê. Mas você sabia que tem uma história secreta por trás de todas as críticas à tatuagem íntima da cantora?

Quem nos conta isso é o próprio Zé Neto, que recentemente dividiu opiniões com uma tatuagem gigante. Segundo o cantor revelou ao programa Chupim, da rádio Metropolina FM, sua mágoa com Anitta começou há alguns anos, enquanto ambos faziam um show na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.

Tudo começou quando eles se apresentaram antes de Anitta e a equipe da cantora pediu alguns equipamentos emprestados para a sua apresentação, querendo inclusive que mudassem o palco para que ficasse melhor para a famosa.

“A equipe técnica dela chegou e pediu para mudar toda montagem, em cima da hora. Liguei para o meu produtor, que disse que não era para mudar nada. A gente já estava emprestando tudo. Não satisfeita, ela subiu no palco com tudo apagado. Não usou uma lâmpada, de birra”, disparou o cantor.

O parceiro de Cristiano também expôs um estresse vivido com a equipe de Anitta, que segundo ele acabou reclamando do barulho que a dupla estava fazendo em seu camarim: “Bateram na porta, de forma muito mal educada, perguntando sobre o som, porque a Anitta estava no camarim do lado”, reclamou.

ANITTA FALAVA MAL DE ZÉ NETO, GARANTE CANTOR

Ainda durante a entrevista, Zé Neto confessou o que o deixou mais chateado nessa história toda: o fato de Anitta supostamente ter o detonado pelas costas nessa ocasião. A ‘fofoca’ chegou aos ouvidos do sertanejo por um motorista, que contou tudo que ouviu da popstar: