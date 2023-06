Brilho e glamour: veja os looks das celebridades acreanas no Miss Acre 2023; FOTOS

Na noite desta sexta-feira (10), a promoter Meyre Manaus reuniu um time de famosos para prestigiar o Miss Universo Acre 2023. O evento contou com a presença de várias celebridades acreanas, que capricharam na escolha dos looks. Anfitriã do evento, Meyre Manaus escolheu um look total black com paetês para a grande noite.

Entre os convidados da festa, a lista de famosos contou com a deputada estadual Michelle Melo, o prefeito Tião Bocalom, a apresentadora da TV Rio Branco e Cultura, Jocely Abreu, a apresentadora do ContilNet e publicitária Mariana Tavares, o ex-The Circle e designer Marcel Blazute, influenciadores, a Miss Acre 1967, Raimunda Nogueira, jornalistas, empresários e mais.

A coluna separou alguns cliques que merecem destaque. Bora conferir!