David Milhas é convidado desta semana do Dericast; veja o episódio

Bem-vindos a mais um episódio especial do Dericast, está incrível o programa, aproveite para aprender dicas valiosas sobre milhas aéreas e cartões de crédito.

Neste episódio os internautas vão entender como podem viajar com até 80% de desconto aproveitando os benefícios do cartão de crédito e os programas de milhagem. Também teremos dicas valiosas de como transformar as milhas em um negócio lucrativo que pode colocar uma bela grana todos os meses no seu bolso.

David Lima conta a sua história de como era empresário e como transformou uma dívida em fonte de renda. O empresário é um entusiasta do empreendedorismo acreano e negócios online. David mudou a sua vida com as milhas aéreas.

Alderian e David Lima têm uma conversa descontraída sobre como diversas formas de acumular milhas e se é possível acumular milhas com qualquer cartão de crédito.

Ele vai revelar o segredo que fazem as pessoas que tem inteligência financeira transformar gastos mensais em milhas aéreas.

David Lima é especialista e milhas aéreas e cartões de crédito com mais de 20 milhões de milhas acumuladas de diversas formas, também é mentor e produtor de conteúdo na internet com dicas diárias em sua página no Instagram @davidlima.o

Confira esse episódio do Dericast. Está imperdível!