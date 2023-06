Após capotar veículo com esposa e filho de 9 anos, homem foge da cena do acidente

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle e capotou o próprio veículo na noite deste sábado (3), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. No capotamento, somente uma criança ficou ferida.

Segundo informações de testemunhas, o motorista, a esposa dele e uma criança de 9 anos trafegavam sentido centro-bairro em um carro modelo Siena, de cor prata e placa NAA-4J59, e fazia um zigue-zague na pista quando, de forma inesperada, bateu no canteiro que divide as duas pistas e capotou várias vezes.

Com o impacto, a criança de 9 anos ficou se queixando de dores. O motorista fugiu do local e deixou o filho e a mulher para trás, pois na hora do acidente aparentemente estar apresentando um suposto odor etílico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia e depois o carro foi removido por um guincho e a rua ficou totalmente liberada.