Instrutor de curso é preso em Sena Madureira por porte ilegal de arma de fogo

O instrutor de um curso de defesa pessoal, cujo nome não foi divulgado, foi preso na passagem de sexta-feira (9) para sábado (10) em Sena Madureira (AC). Segundo informações, ele teria ameaçado uma pessoa durante as instruções do curso.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada e, ao fazer uma revista detalhada, encontrou em seu poder uma pistola em perfeito estado de uso com 12 balas intactas. De acordo com a PM, o instrutor não tinha autorização legal para portar a arma.

Em face do ocorrido, o infrator foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe.