Miss Acre fala que reinado será dedicado a ONGs e desaba no choro ao falar de família

Ela foi eleita na noite desta sexta (9), uma das mulheres mais bonitas do Acre. O título de Miss Universo Acre 2023, pertence à estudante do curso de Biologia do Ifac, Ludimila Souza Pereira, de 21 anos.

VEJA MAIS: Da terra de Chico Mendes, estudante de Biologia é a vencedora do Miss Acre 2023

A moradora do bairro Cerâmica conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, após receber a tão sonhada faixa e título. Ludimila falou da emoção após a vitória: ‘Eu tô muito emocionada, muito agradecida, obrigado a todo mundo que me ajudou. O projeto Divo e Divas que me apoiou. Os meus professores do Ifac, a minha família, os meus amigos. Eu tô muito agradecida. o meu coração tá cheio de gratidão e amor.”

Em bate papo com este colunista, a modelo falou que uma das missões do seu reinado será dar visibilidade para ONGs e também para a cultura de seu município de origem. Visivelmente emocionada, no final da entrevista, ao lembrar da família em especial de sua mãe, a xapuriense não segurou as lágrimas.

Assista a entrevista completa: