Motociclista percorre ruas de Cruzeiro do Sul com jibóia de ‘carona’; veja fotos

Pelas imagens que circulam na internet, uma cobra da espécie jibóia foi resgatada por bombeiros após ser encontrada junto ao motor de uma motocicleta, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. O perfil “Fofoca e Babado de Cruzeiro do Sul” no Instagram, que compartilhou as imagens, explicou que o fato aconteceu no bairro Telégrafo, e o motorista que não foi identificado, acionou o Corpo de Bombeiros do município para retirar o animal do veículo.

A suspeita é que durante o trajeto pelas ruas de Cruzeiro do Sul, a cobra tenha ficado na moto, pegando uma ‘carona’. A informação foi confirmada pelo perfil à Coluna Douglas Richer. Nas imagens, é possível ver o animal vivo dentro do veículo. Vários populares testemunham a equipe de bombeiros realizando a captura.

Veja as imagens: