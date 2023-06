Veja a apresentação e entrevista com o casal caipira campeão do Circuito Junino no Acre

A influencer Ludmila Cavalcante conversou com o casal caipira campeão do Circuito Junino na noite desta quinta-feira (15). Após a consagrada vitória, a dupla junina revelou os detalhes de sua apresentação.

Em conversa com a repórter Ludmila Cavalcante, a rainha caipira revelou o que vai fazer com a ‘grana’ do prêmio. O casal também é atualmente campeão do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Acre.

Além do casal caipira adulto, foram campeões, o casal caipira mirim Kaulison Pereira e Agatha Vitória da Junina Malucos da Roça e também a Rainha da Diversidade, Bianca Lins, da Junina Malucos na Roça.

Assista a entrevista: