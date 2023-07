Acreano que montou academia no quintal de casa é convidado para a Mansão Maromba; VÍDEO

Residente do bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, o jovem Luan Ávila está prestes a realizar um sonho. Recentemente, ele recebeu um convite para participar da Mansão Maromba, gerenciada pelo influenciador digital Tiago Toguro.

A Mansão Maromba é considerada uma marca forte do segmento fitness e tem sedes e parcerias nas principais cidades do Brasil.

Nesta segunda-feira (10), em entrevista ao radialista Jota Cavalcante, ele disse que seu sonho era ser jogador de futebol. Mesmo não tendo concretizado seu sonho, não parou de realizar suas atividades físicas.

Luan montou uma academia improvisada no fundo do quintal, fabricando os equipamentos com cabos de vassoura, motor de carro, entre outras peças. “Ontem, após receber o convite, nem dormi direito. A expectativa é grande”, disse ele.

Pela Mansão Maromba já passaram grandes nomes do entretenimento, como o humorista Cremosinho. Graças a Mansão Maromba ele conseguiu mudar a sua vida e a da sua família, dando uma casa à sua mãe. No Funk, o eterno Mc Kevin, Mc Lan, Livinho e tantos outros talentos da música, que iam em busca de cuidar do corpo e também buscar equilíbrio e inspirações para as suas músicas.

Confira o vídeo com o morador de Sena Madureira: