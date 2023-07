Ao ContilNet, influencer Alexia Brito, a ‘Bota Pó’, fala sobre sucesso aos 18 anos; ASSISTA 

Humor, simplicidade e originalidade definem Alexia Brito. A influencer, que viralizou em 2021 com desfiles de roupas no quintal de casa, hoje faz parcerias com marcas de beleza e moda. A adolescente, natural de Bacabal, município no interior do Maranhão, se declarou uma mulher trans em uma live do Instagram – um ato de coragem que inspirou muitos de seus seguidores.

O nome “Bota Pó” surgiu como uma alusão a quantidade de maquiagem que ela usava em seus vídeos. Por sempre se interessar por esse universo, Alexia aprendeu tudo o que sabe por tutoriais no Youtube. De família simples, maquiar colegas e pessoas do bairro era o jeito de ganhar seu próprio dinheiro.

Nos bastidores do desfile do Baile de Laéllyo Mesquita em Teresina no Piauí, o jornalista Douglas Richer conversou com a influenciadora que foi uma das estrelas na passarela do desfile da marca de Laéllyo.

A influenciadora falou da sua chegada em Teresina, de sua participação no desfile e também do segredo do sucesso. Veja a entrevista completa:

