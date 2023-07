Cremosinho, sucesso na web, faz dancinha e fala sobre trajetória: “cheguei no sucesso que tanto sonhei”

Gilderlan André, ou Cremosinho, como é carinhosamente conhecido, conquistou o país com seu carisma, espontaneidade e simplicidade, capazes de arrancar gargalhadas até dos corações mais sisudos.

Nascido e criado em Caicó, Cremosinho trilhou um caminho de dificuldades que muitos brasileiros enfrentam diariamente. Mas foi sua paixão pelo humor, que o levou a superar obstáculos e seguir sua jornada rumo ao sucesso.

Aos dez anos de idade, ele começou a gravar vídeos engraçados para compartilhar nas redes sociais. Seu porte físico magro e suas danças cómicas já chamavam atenção, mas a verdadeira viralização veio em 2016, quando ele dançou os hits “Muriçoca”, do Rei da Cacimbinha, e “Xenhenhém xenhenhém”, do Psirico.

Cremosinho conquistou uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade e que somam mais de 7 milhões de seguidores.

Em conversa com o jornalista acreano Douglas Richer, nos bastidores do Baile do Laéllyo Mesquita em Teresina no Piauí, Cremosinho falou sobre os detalhes da sua trajetória e que pensa sobre a fama estourada na web: “Eu nunca sonhei que, tipo assim, eu queria muito chegar até aqui, mas nunca pensei que ia ser dessa forma. Então, Deus me abençoe, foram muitos anos de luta até agora, e a gente conseguiu chegar. Cheguei no sucesso que tanto sonhei, disse o influenciador ao ContilNet.

Antes de encerrar a entrevista, Cremosinho deixou mensagem para os acreanos, revelou seus projetos para 2023 e ensinou um passinhos para Douglas Richer. Assista na íntegra a entrevista:

