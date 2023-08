Expoacre: veja quem marcou presença no estúdio do ContilNet na segunda noite; FOTOS

A segunda noite de Expoacre 2023 aconteceu neste domingo (30) e diversas autoridades e personalidades passaram pelo estúdio do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi o primeiro visitante e entrevistado da noite.

Bocalom falou sobre os trabalhos realizados pela Prefeitura de Rio Branco e lembrou sobre o projeto que pretende construir, de uma vez, 1001 casas em 2024. Além disso, o prefeito falou ainda sobre as eleições municipais de 2024.

Quem também falou de política e gestão foi a vice-governadora Mailza Assis, que visitou o estande e participou de uma entrevista com o jornalista Everton Damasceno e o apresentador Weverton Matias.

Mailza comentou sobre as decisões em torno das eleições do ano que vem. Ela lembrou que em 2018, quando ainda era senadora do Acre e presidente estadual do Progressistas, foi a responsável por emplacar a candidatura do atual prefeito Tião Bocalom.

O deputado estadual Pedro Longo, vice-presidente do PDT no Acre, participou da cobertura completa do ContilNet na Expoacre 2023 neste domingo (30).

Parlamentar em um segundo mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Longo falou sobre os trabalhos realizados na Casa do Povo, que retorna as atividades na próxima semana, após o recesso parlamentar.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, também esteve no estúdio do ContilNet e falou sobre ações da Sesacre na Expoacre 2023.

A influenciadora digital e empresária, Rogeria Rocha, também marcou presença no estúdio do ContilNet e bateu um papo com os apresentadores. Rogeria faz parte do time de influencers que integram a equipe da cobertura da Expoacre 2023.

Em entrevista nos estúdios, Rogéria falou sobre trocas de mensagens com o cantor que comanda o 2º show da Feira deste ano.

Veja as fotos dos convidados e entrevistados da segunda noite: