Geovany Calegário é o 5º do time de influencers para a cobertura da Expoacre

E temos mais nomes no time de influenciadores do ContilNet Notícias para a cobertura da maior feira de agronegócios, a Expoacre. Esse é o nosso terceiro ano transformando os influencers em ‘repórteres por um dia’, para mostrar os detalhes e curiosidades da maior feira da Expoacre 2023.

O trabalho dos influenciadores no ContilNet já é tradicional da nossa programação e virou referência. Com conteúdo descontraído, o time é aguardado pelos internautas que esperam a divulgação dos nomes. Mais um integrante para o time de influenciadores que vai realizar a cobertura ao vivo da ExpoAcre 2023: Geovany Calegário, o Moleque Sorriso, chega com tudo para trazer o melhor do humor para a maior feira do Acre. A transmissão é fruto de uma parceria do ContilNet com a Sans Filmes, Sem Fronteiras, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco.

Geovany Calegário, é acreano, tem 27 anos, e em papo com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o comediante revelou sua agitada rotina entre comédia, sala de aula e repórter do ContilNet: “Sou professor de matemática, e também sou formado em palhaçaria, comediante desde 2013, fundador do primeiro grupo de Stand Up do Acre Caça Risadas, já escrevi o livro “Texto Comum para Pessoas Extraordinárias”, já atuei como repórter desde os tempos do Talk Show Tarde da Noite e fiz trabalhos independentes cobrindo eventos como “Moleque Sorriso”.”

Veja o vídeo oficial de divulgação com o influenciador:

