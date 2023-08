Adanes Braga e Jardson Mesquita abrem o coração para Alderian Campos no Dericast; ASSISTA

Neste episódio os internautas vão conhecer a fundo “duas vidas, duas histórias” histórias de lutas e superações, não foi fácil chegar até aqui, você vai se emocionar. Como Deus pode mudar realidades em novas histórias?

Adanes Braga e Jardson Mesquita abrem o coração para Alderian Campos. “Foi lindo demais! Deus faz milagres, isso eu posso afirmar”.

A história dos empresários Adanes e Jardson é fonte de inspiração para muitos, não percam nenhuma parte deste programa. Com certeza vai mexer com você, creia que a sua vida vai mudar, basta você acreditar e pagar o preço necessário.

Adanes e Jardson são fascinados em aprender sempre mais, Adanes já investiu muito em seu desenvolvimento pessoal, ela é uma máquina, a sua energia é contagiante, ninguém consegue ser o mesmo falando com ela alguns minutos. Jardson fala pouco mas tem força de vontade, ele começou a empreender por pura necessidade e se emociona ao falar do dia que seu filho não tinha nada para comer, momento do seu start de fato, a chave para a sua mudança.

De coração aberto, eles contaram as suas histórias de vida, o início no mercado de trabalho e todas as frustrações que tiveram que lidar e enfrentar, nada na vida é mel com açúcar, vai ter que enfrentar o fel, muitos desistem no meio do caminho. E você vai desistir?

Esse é um bate-papo que vai te inspirar a erguer a cabeça e não desistir dos seus projetos. É seguir em frente; olha que poesia incrível: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima!

Alderian Campos, Adanes Braga e Jardson Mesquita tiveram uma conversa descontraída sobre a vida, a carreira profissional e os desafios de empreender no Acre.

No Dericast, os empreendedores apresentam os passos para o sucesso. “Antes de tudo é preciso acreditar e persistir. Nada é construído da noite para o dia, como alguns nos fazem crer. Somente com muito trabalho e dedicação é possível ter êxito num projeto”, diz eles.

Confira esse episódio do Dericast. Está imperdível!