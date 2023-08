Convivendo com diferenças: reconhecendo que estar certo não implica em estar errado

Olá meus leitores, todo escritor gosta de observar pessoas e situações. Para essa semana falarei um pouco sobre “EU ESTOU CORRETO, VOCÊ ESTÁ ERRADO”. Na jornada da vida, nos deparamos frequentemente com diferentes perspectivas e opiniões. O velho ditado “só porque você está certo, não significa que eu esteja errado” reflete a complexidade das relações humanas e a necessidade de compreender a diversidade de pensamentos.

Neste artigo, exploraremos essa ideia através das lentes de alguns psiquiatras e filósofos, e ofereceremos dicas práticas para conviver com pessoas que têm opiniões diferentes.

1.) A Compreensão das Diferenças:

A compreensão das diferenças é fundamental para criar relações saudáveis e respeitosas. O psiquiatra Carl Jung enfatizou a importância de aceitar a diversidade da psique humana, reconhecendo que cada indivíduo traz sua própria bagagem de experiências e valores. Do mesmo modo, o filósofo Jean-Paul Sartre argumentou que a liberdade individual também implica a responsabilidade de respeitar a liberdade dos outros.

Mas, e como conviver com perspectivas divergentes, essa tem que ser o ponto fundamental.

Escute com Empatia: A psiquiatra Virginia Satir destacou a importância de ouvir com empatia, mostrando que você valoriza a perspectiva do outro. Isso abre espaço para um diálogo respeitoso e genuíno.

Pratique a Tolerância: O filósofo John Stuart Mill defendeu o princípio da tolerância, reconhecendo que até mesmo opiniões errôneas têm valor na sociedade. A tolerância não implica concordância, mas sim a capacidade de aceitar que outras pessoas possam ter visões diferentes.

Busque o Entendimento Mútuo: O filósofo Martin Buber promoveu a ideia de um “diálogo eu-tu”, em que as pessoas se engajam com respeito e abertura, buscando compreender umas às outras em um nível mais profundo.

Pratique a Autenticidade: O psiquiatra Irvin Yalom destacou que compartilhar suas próprias perspectivas de maneira honesta e respeitosa pode criar uma base para a compreensão mútua, mesmo quando há discordância.

Escolha suas Batalhas: Nem todas as diferenças de opinião requerem um confronto. Às vezes, é melhor aceitar que não chegaremos a um acordo e focar em pontos em comum.

Em conclusão, estar certo não implica que alguém esteja errado. Reconhecer e respeitar as diferentes perspectivas é essencial para conviver harmoniosamente em uma sociedade diversa. Seguindo os ensinamentos de psiquiatras e filósofos, podemos cultivar a empatia, a tolerância e a autenticidade em nossas interações com os outros. Lembre-se de que a riqueza da experiência humana reside nas diversas formas de ver o mundo.

Uma parábola que ilustra essa ideia é a do “Elefante e os Cegos”. Cada cego toca uma parte diferente do elefante e descreve-o de acordo com sua própria experiência limitada. Nenhum está completamente errado, mas suas percepções são incompletas. O que tocou a perna acredita que o elefante é como uma coluna, enquanto o que tocou a tromba pensa que ele se assemelha a uma serpente. A moral da história é que nossa percepção é limitada e subjetiva, e só através da colaboração é possível formar uma imagem mais completa da realidade.

Portanto, a próxima vez que nos encontrarmos diante de alguém que está convencido de sua certeza, lembremos que a verdade é multifacetada. Encontrar o equilíbrio entre a firmeza em nossas convicções e a abertura para o entendimento alheio é a chave para um diálogo construtivo e para a convivência harmoniosa em uma sociedade diversa.

Um abraço,

Maysa Bezerra

Coach e Escritora