Mel Maia viaja para Orlando e surge coladinha com MC Daniel

Após fim do namoro, Mel Maia confirma suspeitas dos fãs de que reatou o romance com MC Daniel. Isso porque a atriz saiu do Brasil e foi até Orlando para encontrar o cantor que está fazendo shows por lá.

Nas redes sociais, os amigos de MC Daniel gravou o momento do reencontro do casal, onde eles aparecem super felizes em um abraço apertado. O funkeiro estava voltando de um show e a amada já estava na casa alugada por ele à espera.