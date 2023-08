Relembre a trajetória do funkeiro MC Marcinho, que morreu aos 45 anos

Durante a carreira, emplacou grandes sucessos, como as músicas Glamurosa, Rap do Solitário, Princesa, Garota Nota 100 e Tudo é Festa.

Ao todo, ele gravou cinco álbuns de estúdio: Porque Te Amo (1997), com a ex-esposa MC Cacau; Sempre Solitário (1998), Valeu Shock (1999), Falando Com as Estrelas (2002) e Ilusão (2003). Além disso, tem dois discos ao vivo, o Perfil Ao Vivo (2003) e o Tudo é Festa (2011).

Ele teve um relacionamento com MC Cacau e os dois são pais de Márcio André. Marcinho também se casou com Kelly Garcia, que se separou do cantor esta semana, com quem teve três filhos.

Problemas de saúde anteriores

Em 2006, MC Marcinho sofreu um grave acidente de carro e precisou amputar uma perna. Ele ficou cerca de oito meses internado e voltou a se apresentar usando cadeira de rodas.

Seis anos depois, em 2012, foi diagnosticado com pneumonia e em 2019 sofreu um princípio de infarto. No ano seguinte, ele teve Covid-19 e chegou a ficar internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Em 2021, teve uma infecção no pé, que atingiu o pulmão posteriormente, chegou a ficar quatro dias em coma e passou três meses hospitalizado.

Ele voltou ao hospital em julho deste ano e aguardava um transplante de coração.