Abertura da ExpoSena acontece nesta quarta com show do cantor Zezo; veja a programação

A maior feira de agronegócios da regional do Purus, a ExpoSena Rural Show, acontece entre os dias 20 e 24 de setembro em Sena Madureira, e terá já nesta primeira noite o show do cantor Zezo. Nesta quarta-feira (20), a abertura dos portões ocorre a partir das 18h.

A primeira atração do evento é o rodeio em touros, que contará com o espetáculo da queima de fogos, a partir das 21h, seguida no início das montarias, previsto para as 21h20.

O coordenador geral do rodeio, Maurício Cuiabano, em conversa com o ContilNet, falou sobre as surpresas da festa. “Hoje teremos a abertura com queima de fogos e vamos ter a presença de grandes locutores também”, revelou.

Maurício revelou que organiza a feira a cerca de 13 anos e aproveitou a oportunidade para agradecer ao prefeito de Sena Madureira pela confiança.