AO VIVO: acompanhe a 4ª noite da ExpoSena pelo ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A quarta noite da ExpoSena Rural Show, acontece neste sábado (23) e terá em sua programação mais uma etapa do rodeio em touros, além do show nacional da dupla Hugo e Thiago. A transmissão completa da feira será feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

Hoje a transmissão é por conta dos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, ao lado dos influenciadores Raynere Cunha e Rozeilton Santos, a partir das 21h.

A noite conta, ainda, com a participação das influenciadoras Rogéria Rocha, Rebeca Aguiar e a jornalista Kelly Kley. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.

A partir das 21h20 transmitiremos toda a disputa do rodeio em touros, no qual 25 peões vão montar nesta nova etapa, em busca da sonhada premiação: uma moto zero km.

A noite encerra com o show da dupla Hugo e Thiago, que agitará o público com muita música sertaneja. Acompanhe tudo pelo link: