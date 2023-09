GALERIA DE FOTOS: veja quem marcou presença na terceira noite de ExpoSena

O terceiro dia de rodeio em touros da ExpoSena, que aconteceu nesta sexta-feira (22) reuniu mais 22 peões lutando por uma vaga na próxima etapa da competição.

A abertura do rodeio teve a presença de figuras públicas e autoridades do município, como o prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim, e o deputado estadual Gilberto Lira.

Ao todo são 67 peões, que disputarão a semifinal e a final no domingo (24). O vencedor do rodeio deste ano ganhará uma moto zero km, já o segundo lugar levará o prêmio de R$ 5 mil, e o terceiro, ganha R$ 4 mil. O quarto lugar ganhará R$ 3 mil e o quinto, R$ 2 mil.

Confira os registros da noite, feitos pelo jornalista Juan Diaz para o ContilNet: