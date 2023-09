“Recebi a decisão do presidente Lula, a quem agradeço pela confiança, de que deixarei a direção do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país”, completou a ex-ministra do Esporte.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) informou que a nomeação e a posse de Fufuca como ministro do Esporte deve acontecer quando o presidente retornar da viagem à Índia, onde acontece a reunião da cúpula do G20.