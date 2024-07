Luva de Pedreiro tem R$ 5,2 milhões bloqueados pela Justiça: entenda

Leia, na íntegra, a decisão do TJRJ:

“Assim, determina-se que o réu apresente e informe o extrato de suas contas bancárias dos últimos 12 meses (de todos os bancos nos quais possua conta), observado o artigo 79, do NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena de se aplicar multa de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ordem direta às instituições para a devida apuração.

Determina-se ainda que se oficie às empresas/instituições indicadas na petição do id.72948474 (fl. 3 e 4), para que informem acerca dos contratos com o réu (objeto, vigência, valores, etc), bem como dos valores a ele pagos, e como foram (com indicação do meio de pagamento) e que eventualmente ainda serão pagos.”

Entenda

A briga judicial de Luva de Pedreiro e Allan Jesus é antiga. Em fevereiro de 2022, os dois acordaram que o influencer teria que pagar R$ 5,2 milhões ao ex-empresário, como cláusula de rescisão unilateral.

Luva de Pedreiro é obrigado a fazer repasse de 30% dos ganhos mensais para o ex-empresário, com quem travou um embate nos tribunais, até que se completasse o valor. Um ano depois da decisão, o valor depositado em juízo era de pouco mais de R$ 700 mil.

Em setembro do ano passado, a Justiça quebrou o sigilo das contas do Luva de Pedreiro, o obrigando a entregar todos os extratos de suas contas bancárias, além de contratos nos últimos 12 meses.

Entretanto, os valores apresentados até o momento não condizem com o faturamento do influencer ou foram atrasados. De acordo com uma fonte do Extra, Luva chegou a depositar apenas R$ 3 mil em um dos meses do primeiro semestre de 2023.

Em outros, entretanto, nenhum valor foi transferido e ele alegou que “não teria tido ganhos suficientes”.